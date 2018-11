A la Une . PLFSS 2019: La CPME et le MEDEF en appellent au Président de la République

Après avoir émis des réserves sur l’impact de la mission Outre-mer du projet de loi de finances, les organisations patronales montent de nouveau au créneau pour alerter sur les effets des nouvelles mesures prévues pour les Outre-mer dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019.

La CPME critique fortement les propositions du gouvernement et lance un appel au MEDEF afin d'unir leurs forces pour tenter de convaincre le président de la République.

Retrouvez ci dessous le communiqué publié sur le site Outremer360°.



La CPME Réunion a participé, ce mardi, à une réunion avec le Ministère des Outre-mer sur les seuils d’exonérations de charges sociales dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Il apparaît que le compte n’y est pas.



Elle a remonté au Gouvernement par l’intermédiaire de plusieurs courriers et rencontres, les simulations d’impact de plus de 100 entreprises par secteur différencié (BTP, environnement, numérique, commerce) sur leurs charges sociales dans le cas où les seuils proposés seraient maintenus.



La réunion technique au Ministère a permis de confronter les chiffres respectifs et poser les désaccords : là où les entrepreneurs livrent une analyse micro-économique, entreprise par entreprise, le législateur raisonne lui par grande masse macro-économique en évoquant "des gagnants et des perdants". Ce même législateur qui avait fait la promesse que la réforme des aides économiques boosterait l’activité et simplifierait les dispositifs d’aides afin de libérer les forces entrepreneuriales.



