PIton de la Fournaise: Une nouvelle éruption se prépare

L’observatoire volcanique a noté une reprise significative de l'activité sismique depuis jeudi.



"32 séismes volcano-tectoniques superficiels (< à 2 km de profondeur) enregistrés entre 04h00 et 16h00 heure locale, dont 23 évènements entre 12h00 et 13h00 heure locale."



Cette reprise d'activité fait suite à l'éruption du 13 juillet dernier. Le volcan s'est de nouveau gonflé et s'est par conséquent réalimenté de manière profonde en magma.



"L’accélération de la sismicité observée ce jour montre que la pressurisation du réservoir s’accélère et que ce dernier se fragilise."