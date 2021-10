PIMS : Une maladie liée à la Covid-19 chez les enfants

Le PIMS, syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, est une complication rare mais sévère de l'infection à SARS-CoV-2. Il nécessite une prise en charge hospitalière rapide et adaptée. Le syndrome apparaît chez les enfants symptomatiques ou non, six à huit semaines après une infection Covid-19.



Les symptômes caractéristiques du syndrome PIMS



Proche de la maladie de Kawasaki, les signes suivants chez l’enfant doivent alerter du syndrome PIMS :



Chez les enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans présentant une fièvre pendant ≥3 jours



* ET présentant au moins deux des signes suivants :



- éruption cutanée ou conjonctivite bilatérale non purulente ou signes d’inflammation mucocutanée (bouche, mains ou pieds) ;



- hypotension ou état de choc ;



- signes de dysfonctionnement myocardique, de péricardite, de valvulite ou d’anomalies coronariennes (anomalies à l’échocardiographie ou taux élevés de troponine/NT-proBNP) ;



- éléments révélateurs d’une coagulopathie (anomalie du TP, TCA, D-dimères élevés) ;



- troubles gastro-intestinaux aigus (diarrhées, vomissements ou douleurs abdominales) ;





* ET des marqueurs d’inflammation élevés tels que l’ESR, la protéine C-réactive ou la procalcitonine



* ET aucune autre cause microbienne évidente d’inflammation, comme une septicémie bactérienne ou des syndromes de choc staphylococcique ou streptococcique



* ET des éléments révélateurs de la COVID-19 ou contact probable avec des patients atteints de COVID-19.



Il s’agit d’une pathologie grave avec un risque de décompensation cardiaque à la phase aiguë, souligne la Haute autorité de santé, qui préconise une prise en charge hospitalière sans attendre les résultats biologiques en cas de suspicion.



Plus de 700 cas relevés en France



En France, entre le 1er mars 2020 et le 26 septembre 2021, 727 cas de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (ou PIMS) ont été signalés, dont 648 en lien avec la COVID-19, indique Santé publique France. L’incidence cumulée des PIMS en lien avec la Covid-19 a été estimée à 44,6 cas par million d’habitants dans la population des moins de 18 ans sur la même période.