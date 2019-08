[PIERROT DUPUY] Municipales : Nassimah Dindar candidate à St-Denis

La rumeur circulait depuis quelques jours et nous en avons eu confirmation ce matin : Nassimah Dindar se présentera aux municipales à St-Denis.



A l'origine, c'est son époux, Ibrahim Dindar, qui a annoncé être le candidat de La Droite sociale. Mais celle qui est aujourd'hui sénatrice a décidé d'être candidate aux municipales.



Son objectif, qu'elle ne cache pas à ses interlocuteurs : faire battre Didier Robert, quitte à faire alliance avec Gilbert Annette au second tour. Et ensuite, se représenter au Département pour en reprendre la présidence.



C'est Cyrille Melchior, qui est aujourd'hui son allié, qui va apprécier !



Reste à savoir si elle prendra la place d'Ibrahim, ce qui est plus que probable, ou s'ils seront tous les deux candidats pour ratisser plus large.