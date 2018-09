[PIERROT DUPUY] ​L’homme qui se cache derrière Aurélien Centon

Le score d’Aurélien Centon dimanche dernier, au 1 er tour de la législative partielle dans la 7 ème circonscription, n’a pas fini de nous étonner.



Rappelons quand même qu’il lui a manqué 450 voix pour passer devant Pierrick Robert, et dans cette hypothèse d’avoir de grandes chances d’être élu député puisque d’un « Tout Sauf Pierrick Robert » auquel nous assistons aujourd’hui, on aurait basculé dans un « Tout Sauf Jean-Luc Poudroux ».



Rappelons aussi qu’Aurélien Centon est arrivé largement en tête à Trois Bassins, mais aussi et surtout à Saint-Paul où il a relégué le candidat soutenu par Joseph Sinimalé à presque 10 points.



Dès le lendemain des élections, tout le monde, moi-même le premier je le reconnais, s’est mis à penser aux municipales de 2020 et à imaginer Aurélien Centon candidat, voire même déjà élu.



Les choses ne sont peut-être pas aussi simples.



En fait, un homme se cacherait derrière le candidat de la Saline les Hauts. Un homme politique très discret.



Pas le premier venu pourtant. Il est conseiller départemental, ce qui montre qu’il jouit d’une certaine notoriété, au moins dans son secteur.



Pourtant, je suis certain que la plupart d’entre vous ignorent jusqu’à son nom. Giovanni Poire, ça vous dit quelque chose ? Probablement pas. Pourtant, ceux qui connaissent les dessous des cartes à Saint-Paul vous expliqueront que c’est l’homme qui monte dans l’Ouest.



Et que c’est lui qui a fait la campagne d’Aurélien Centon sur le terrain.



Du coup on comprend mieux. Comment expliquer autrement que quelqu’un qui est un novice total en politique puisse battre à plate couture Joseph Sinimalé sur son propre terrain.



Giovanni Poire est un peu le clône du maire actuel de Saint-Paul. Une bête de terrain, très proche de la population, très simple, le cœur sur la main.



Retenez son nom. Je suis convaincu que vous allez en réentendre parler dans les mois qui viennent.



Pour l’heure, il a appelé mercredi à voter pour Jean-Luc Poudroux. Une raison de plus pour Pierrick Robert d’être très inquiet pour dimanche…