zautos974.com PICK-UPS : Les 5 places soumis aux taxes et au malus écologique en 2019… On a pensé un - court - moment à un rétropédalage de l'Assemblée Nationale. Il n'en a rien été. La commission des finances vient de décider que les pick-ups n'ayant pas une vocation utilitaire seraient soumis soumis à la taxe sur les véhicules de société dès le 1er janvier 2019, et au malus écologique à compter du 1er juillet 2019.





A ce jeu du "Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais… » ils sont devenus les maîtres en la matière…



Pour les pick-ups, le critère objectif pris en compte sera le nombre de places assises, tel que mentionné sur la carte grise. Ce qui devrait lourdement pénaliser les entreprises qui doivent transporter équipes et matériels sur des terrains accidentés non accessibles aux utilitaires habituels. Et aussi agriculteurs et artisans pour qui le pick-up est à la fois un outil professionnel et un véhicule familial.……… Rappelons que l'Assemblée fait la chasse aux niches fiscales mais se garde bien de regarder ce qui se fait chez elle. Et à y bien regarder, les députés eux-mêmes, malgré leur tout récent accès de civisme, ne sont pas exempts que petits petits avantages, moins visibles, mais tout aussi injustifiables…A ce jeu du "Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais… » ils sont devenus les maîtres en la matière…Pour les pick-ups, le critère objectif pris en compte sera le nombre de places assises, tel que mentionné sur la carte grise. Ce qui devrait lourdement pénaliser les entreprises qui doivent transporter équipes et matériels sur des terrains accidentés non accessibles aux utilitaires habituels. Et aussi agriculteurs et artisans pour qui le pick-up est à la fois un outil professionnel et un véhicule familial.………



