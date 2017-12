<<< RETOUR La Réunion Positive

[PHOTOS] Un gymnase tout neuf pour Petite-Ile Ce mardi 5 décembre 2017, Didier ROBERT, Président de la Région, et Serge Hoareau, Maire de Petite-Ile ont inauguré le gymnase de la commune. Cet équipement a été financé au hauteur de plus de 2 millions d’ euros du montant global de l’opération par la Région.

Dans le cadre du Plan Régional d’Aides aux Communes, la Région intervient auprès des collectivités pour construire/rénover/réhabiliter les équipements sportifs, notamment pour permettre au plus grand nombre de s’épanouir à travers des infrastructures modernes. Elle a notamment accompagné la ville de Petite-Ile pour la réhabilitation de son gymnase.



« Cette inauguration est un moment fort pour la commune de Petite-Ile. Nous avons un équipement neuf pour la population qui n’aurait pas été réalisé sans l’aide et le financement de la Région ! », Serge Hoareau, Maire de Petite-Ile



« C’est effectivement toujours un moment fort et important pour les communes comme Petite-Ile d’inaugurer un équipement comme ce gymnase. C’est aussi le fruit d’un partenariat construit et intelligent entre la commune et la Région. Un partenariat qui constitue un véritable socle pour mieux équiper la population en structures sportives, scolaires,... », Didier Robert, Président de la Région



Cette réhabilitation a été financée à 90 % par les fonds régionaux issus du Plan régional de relance pour un montant de 2 064 648 euros (sur un montant total de travaux de 2 294 054,22 euros). Ces travaux , dans le quartier de Ravine du Pont, ont concerné en particulier :



la mise en conformité en accessibilité handicapée et sécurité incendie,

la sécurité incendie dans les ERP,

la rénovation et la mise aux normes des équipements électriques,

la mise en oeuvre d’une clôture et d’un portail,

le reprise des murs périphériques du bâtiment,

la rénovation de la structure métallique,

la rénovation de la toiture,

le remplacement des chéneaux et des descentes EP,

la réhabilitation des vestiaires / sanitaires,

la création de sanitaires,

le remplacement des menuiseries,

la réfection de l’ensemble des peintures du bâtiment,

la mise en oeuvre d’un sol sportif adapté aux multi-sports,

le remplacement des équipements sportifs.



La 2ème génération du Plan d’Aides aux Communes est engagée avec une enveloppe de 300 millions d’euros sur 6 ans pour aider les communes et les intercommunalités dans le financement de divers équipements publics (scolaires/sportifs/culturel...).





















La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > S’ouvrir à l’international Retour en images sur les 25 ans de l'Agorah