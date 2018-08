[PHOTOS] Stages de Bicross avec un double champion du Monde

Le Bicross Club Omega organise pendant trois jours des stages de BMX à destination des licenciés de toute l’île avec la participation et l’encadrement de sportifs réunionnais de haut niveau dont Tatyan Lui-Hin-Tsan (double champion du monde de BMX), Romain ROBERT, Bertrand Zitte et Jérémy Bodzen.



Ces stages de perfectionnement de tous niveaux, organisés avec le soutien de la commission régionale de BMX, ont lieu sur 8 demi-journées du lundi 06 août au jeudi 09 août. L’effectif est de 30 participants à chaque demi-journée.



Ces actions ont plusieurs objectifs : mobiliser les pilotes pour la nouvelle saison, valoriser le parcours des pilotes formés à La Réunion et qui brillent en France hexagonale, et plus généralement promouvoir le BMX et améliorer sa visibilité à La Réunion.



Un événement sportif que sera clôturé par une course promotionnelle ouverte aux non-licenciés, le samedi 11 août en semi-nocturne, de 15h à 21h.