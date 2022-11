A la Une . [PHOTOS] Retour en images sur la cérémonie d'hommage au Soldat Inconnu à St-Denis

Comme chaque 11 novembre, la ville de Saint-Denis célèbre l'Armistice, qui a mis fin provisoirement aux combats de la Première Guerre Mondiale. La France commémore ainsi la victoire et la paix. La Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) célèbre cette année le centenaire de la création de son association. Elle mène depuis 1962 des actions de rayonnement de l'ordre de la Légion d'honneur et de renforcement de la cohésion nationale et de solidarité. (photos : Pierre Marchal / Anakaopress) Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 15:36

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, la flamme du Soldat inconnu a entamé un tour de France. Elle poursuit son périple et, pour la première fois de l'Histoire, avec un passage sur notre ile. La Réunion est l'unique département d'Outre-mer à recevoir la flamme du Soldat Inconnu.



Après avoir fait un périple sur le territoire réunionnais, la flamme a achevé son parcours à Saint-Denis au cours d'une cérémonie d'accueil de la flamme du Soldat Inconnu devant la stèle du Général de Gaulle, devant le Monument aux morts de l'avenue de la Victoire et enfin, au Jardin de l'Etat.