A la Une .

PHOTOS Premières marques de fatigue pour D'Haene dans la montée du Taïbit?

Photos prises dans la montée du Col du Taïbit, François D'Haene en 2 derrière Maxime Cazajou, apparaît fatigué et Benoît Girondel semble plus frais (3ème) et Antoine Guillon (4ème)

Photos : Jean-Pierre Vidot