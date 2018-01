A la Une ...

[PHOTOS] Madagascar ravagé par le passage d'Ava, un bilan provisoire de 29 morts

Le passage du cyclone a fait Ava à Madagascar a fait 29 morts et plus de 80.000 sinistrés, selon le bilan provisoire transmis ce lundi soir par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Arbres au sol, maisons ravagées, rues inondées... les traces de son passage sont bien visibles. (Photos prises à Tamatave par Pierre Marchal, Anakaopress)

Zinfos974