[PHOTOS] Les secrets de la prison Juliette Dodu... avant qu'elle ne disparaisse?

Mystère à la prison Juliette Dodu… Les portes étaient ouvertes ce samedi. Personne à l’entrée, ni à l’intérieur, les geôles, cellules et cachots vides, le toit accessible… Une ouverture au public qui n’avait rien d’officiel, semble-t-il, et bien différente de la visite effectuée par le député Jean-Hugues Ratenon en septembre dernier. Quelques jours après[ la suspension de l’arrêté de démolition par le tribunal administratif]urlblank:https://www.zinfos974.com/Ancienne-prison-de-Juliette-Dodu-Une-premie%CC%80re-victoire-pour-la-memoire-reunionnaise_a123337.html , l’ancienne prison n’a aucun secret.



L’ambiance intrigante, parfois glauque, qui met mal à l’aise, ne peut qu’attirer. Les tiroirs des bureaux contiennent quelques vieux papiers, les cellules ne manquent que de matelas et un bon nettoyage, les murs sont encore marqués de quelques gribouillis et œuvres de prisonniers et le tableau dans la cuisine affiche toujours les préférences alimentaires de chaque détenu.



Voici quelques clichés des recoins de la prison avant que, peut-être, elle ne disparaisse.