A la Une . PHOTOS - Les clichés les plus drôles de vos chiens (1)

Vos amis les toutous sont à l'honneur en cette journée mondiale des chiens ! Vous avez été nombreux à nous faire parvenir leurs photos. Elles sont à retrouver ici. Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 11:43

Hugh après une grosse soirée...











Oups..











"Je te conseille de faire le mort, comme ça..."







Pas mal !







Coton hésite entre jouer, faire la fête et une séance de yoga ...







Et voici ToutanKroket !





Viens-là que je te recoiffe !







Les copains Litchi et Fifi !







Fifi s'en moque ...







Après l'effort... le dodo...







L'heure de la sieste est sacrée !











La sieste.











et (re)la sieste pour Reyes !







Quand Popy met ses lunettes...







Ça fait marrer son ami Blitz !















Quand tu es en route pour le véto mais que tu ne le sais pas encore...















Qui a osé réveiller Kytou ?















"Allez, à bientôt !", Oumy.