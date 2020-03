[PHOTOS] Le centre-ville de Saint-Denis déserté

La mesure de fermeture des commerces non indispensables est tombée au niveau national samedi soir pour une application dès ce dimanche 15 mars.



Au cours de la journée de dimanche, alors que tous les commerçants et clients s'interrogeaient de savoir si son application valait aussi pour La Réunion, la ministre des Outre-mer était venue confirmer que la mesure s'appliquait également dans les territoires ultra-marins. Les commerçants du centre ville de Saint-Denis et d'ailleurs ont dès lors pris leur responsabilité en baissant rideau.



C'est un décor surréaliste en plein mois de mars auquel nous avons pu assister ce mardi matin. Rares étaient les personnes à oser se balader dans le centre-ville et ce, bien avant la mesure plus coercitive de confinement qui sera appliquée dès 15H à La Réunion (12H métropole).



Découvrez les images prises ce mardi matin par Régis Labrousse.