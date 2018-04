[PHOTOS] La famille Ravate contribue à la plantation de 10.000 arbres à la Grande chaloupe

Le groupe Ravate contribue à mettre en terre 10.000 arbres. Ça se passe sur le site des hauts de la Grande chaloupe, commune de La Possession, ce mardi matin.



Le but de cette campagne sera de restaurer la forêt semi-sèche qui fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’action de ce type encadrée par le Parc national. Le plus souvent, ce sont des scolaires qui sont initiés à la plantation d’un arbre, geste autant symbolique que crucial pour une forêt menacée que les agents du Parc tentent de sauver.



Cette action, qui a également permis de réunir des employés du groupe pour une activité de Team Building, s’est faite en présence de la famille Ravate. Le pdg Farouk Ravate, Adam et Abdoullah Ravate, en tant que directeur généraux et Abedah Patel, directrice de la finance au sein du groupe, étaient présents, ainsi qu’un élu de La Possession.