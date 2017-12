[PHOTOS] L'alcool et la vitesse dénominateurs communs de deux collisions dramatiques

Deux dramatiques accidents de la route se sont produits ce week-end à Sainte-Marie et la Saline, dont un mortel. Des accidents survenus dans des circonstances similaires, à savoir des conducteurs alcoolisés et une vitesse excessive, rapporte la Gendarmerie de La Réunion.Dans les deux cas, des automobilistes sous l'emprise de l'alcool sont venus percuter le véhicule qui se trouvait devant eux. Des chocs d'une extrême violence comme en témoignent ces photos publiées par la gendarmerie sur sa page Facebook À Sainte-Marie, c'est un conducteur de 26 ans en BMW qui a provoqué l'accident, causant la mort d'un Bénédictin de 57 ans, au volant d'une Peugeot. Le conducteur, en plus d'être alcoolisé et de rouler trop vite, était également sous l'emprise de stupéfiant, précise la presse écrite.À La Saline, c'est le chauffeur d'une Polo noire qui a percuté de plein fouet une Clio, blessant grièvement son conducteur. La victime a dû être transférée d'urgence à l'hôpital.Les deux chauffards devront répondre de leurs actes devant la justice.