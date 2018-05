[PHOTOS] Ils remontent des sacs d'engrais et des sacs postaux au large de La Réunion

Sacs agricoles, d'engrais, de nourriture pour animaux, mais aussi - moins commun et plus étrange - sacs postaux... C'est une quantité incroyable de déchets que Globice a ramenés de sa sortie en mer entre Saint-Gilles et Saint-Leu, ce mardi matin.



Et ce type de découverte n'est malheureusement pas rare. "A chaque sortie, on voit des déchets. S'il y en avait plus cette fois-ci, c'est sûrement en raison du passage de Fakir. Les déchets ont dû être jetés dans les ravines, et ça se retrouve dans l'océan", suppose Abel, membre de l'association.



"Ça finit par se retrouver dans nos assiettes"



Toutes ces ordures, en plus de polluer, représentent un véritable danger pour les animaux qui les ingèrent en pensant que c'est de la nourriture. "Il n'est pas rare d'en trouver dans le ventre des mammifères marins, des tortues, des oiseaux", souligne le bénévole. "Les poissons aussi en ingèrent. Et ça finit par se retrouver dans nos assiettes".



Aussi écœuré qu'indigné, le Possessionnais tient à pousser un coup de gueule : "C'est un véritable scandale. Il faut arrêter de jeter n'importe quoi. Il faut aussi trouver un système, des moyens de contrôle pour que ces pratiques cessent !"