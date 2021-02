A la Une .

PHOTOS - Gillot, porte d'entrée de la contestation

Des voyageurs qui sortent de l'aérogare derrière un cordon des forces de l'ordre. La scène rappelle la mobilisation de l'an dernier à l'entrée du Port Est où venait d'entrer à quai un bateau de croisière. La réunion ne connaissait à ce moment-là aucun cas de Coronavirus. La reprise épidémique à la fin des vacances scolaires de janvier fait craindre le pire pour notre département et des manifestants prennent pour cible les mouvements d'avions entre l'extérieur et La Réunion. L'aéroport Roland Garros est la porte d'entrée de milliers de passagers chaque semaine mais le respect de la septaine n'est soumis qu'à une obligation "morale et civique". Autant dire qu'il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre la raison de l'augmentation des chiffres des contaminations. Le tout accéléré par la présence du variant sud-africain amené par la liaison Mayotte-Réunion. Les photos de cette matinée devant Gillot sont signées Pierre Marchal de l'agence Anakaopress.