[PHOTOS] Coronavirus : Retour au calme devant et dans les supermarchés de La Réunion

Après la folle razzia d’hier, c’est le calme plat ce matin dans les grandes surfaces de La Réunion. Seules quelques voitures sont visibles dans les parkings, et très peu de clients dans les rayons.Et, surprise, les étagères sont pleines à craquer de tous les produits habituels.Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises, La Réunion continue d’être approvisionnée normalement et les commerces alimentaires restent ouverts pendant le confinement. Il suffit de se munir de son attestation sur l’honneur ( à télécharger ICI ) pour aller faire ses courses.Les images d’aujourd’hui rendent encore plus incompréhensible le comportement de nombreux consommateurs hier. Regroupés par centaines devant les grandes surfaces, à quelques centimètres les uns des autres, stockant des quantités titanesques de produits dans leurs chariots, certains en étaient même venus aux mains devant les caisses