[PHOTO] Encore trop de monde sur les plages...

Le confinement semble visiblement loin d’être respecté sur les plages de La Réunion si l'on en croit cette photo transmise par un Zinfonaute.



Celle-ci a été prise en fin de journée de jeudi à Trou d’eau, la Saline-les-Bains. "Promeneurs , groupes pour l’apéro et bronzette après un petit bain et de plus en plus de monde chaque jour", commente cette personne.



Le 17 mars et en raison du contexte d'épidémie de Coronavirus, la Ville de Saint-Paul appliquait à la lettre les mesures gouvernementales de confinement pour éviter la propagation du virus.



Ainsi, la baignade ainsi que les activités nautiques étaient interdites jusqu’à nouvel ordre sur toutes les plages de la commune de Saint-Paul.