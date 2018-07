PGHM: Six interventions en une seule journée

Dimanche chargé pour les secouristes du PGHM. Le peloton de gendarmerie de haute montagne a dû intervenir à six reprises, rapporte le Quotidien.



Deux fois pour un problème de genou suite à une chute, deux fois pour une fracture de la cheville, une fois pour une chute de cinq mètres occasionnant une fracture de l'épaule et du doigt et enfin pour un accident de canyoning lié à une perte d'équilibre, détaille le journal.