Communiqué PCR: "Route des Géraniums : enfin le gel du projet !" Le PCR se réjouit du gel du projet de la route des Géraniums. Voici le communiqué du parti :

Les militants communistes des sections de Saint‐Pierre, le Tampon, Petite‐Ile, Saint‐Joseph et de La Rivière se félicitent du gel du projet ubuesque de la Route des Géraniums. Ceci n’aura été possible que grâce à la forte mobilisation de la population concernée par les tracés proposés, appuyés par les militants communistes présents à chaque débat organisé par la CPDP autour de ce projet.



Ainsi, contrairement à ce que l’on a pu entendre, ce n’est pas par l’inaction de la mairie du Tampon que la Route des Géraniums vient d’être abandonnée, mais bien par la forte opposition de la majorité des habitants, encore très nombreux samedi 14 avril dernier au théâtre Luc Donat. En effet, le peuple est las de l’absence de prise en compte de son opinion pour les projets portés par la majorité régionale.



Cette route est en effet dangereuse en tous points :

‐ Six tracés potentiels, qui impactent fortement la population en menaçant d’exproprier des dizaines des familles, que cela soit par la destruction de leurs cases ou de leurs terrains agricoles.

‐ Aucune réelle proposition concernant les transports en commun

‐ Un impact environnemental fort pouvant mettre à mal des écosystèmes fragiles

‐ Aucune étude sérieuse sur l’impact par rapport à la qualité de vie des habitants concernés par les différents tracés

‐ Un coût très important (entre 386.000.000 et 583.000.000 € selon les variantes)

‐ Aucune étude sérieuse sur la nécessité absolue d’une nouvelle RN3 sur l’ensemble du parcours annoncé (notamment concernant le trafic journalier, avec par exemple ‐6000 véhicules/jour entre le 17e et le Col de Bellevue)

‐ Etc.





L’annonce du gel du projet de Route des Géraniums est une réelle victoire pour la population s’étant mobilisée avec l’appui du PCR. Elle doit cependant nous permettre de nous interroger sur la nécessité de trouver des solutions concernant la mobilité et l’aménagement du territoire dans le Sud.



Ainsi, il nous semble par exemple tout à fait nécessaire de réaliser une contournante permettant d’améliorer la qualité de vie des habitants du Tampon, aujourd’hui dégradée du fait des 56.000 véhicules/jour transitant entre la Balance et la Tour des Azalées. Rappelons au passage que le président actuel de la Région, alors maire du Tampon s’était opposé à de tels aménagements proposés par la majorité régionale communiste de l’époque…



Etant donné que les problèmes que nous rencontrons déjà sont nombreux, et qu’ils s’accroitront si rien n’est fait dans les années à venir (croissance démographique, changement climatique, engorgement routier, nécessité de développer les transports en commun, etc.), les militants communistes communiqueront à la population les solutions que nous proposons dans les semaines à venir.

N.P Lu 114 fois





Dans la même rubrique : < > David Lorion: "L’article 73, pivot de la réforme constitutionnelle pour l’outremer ?" Vigilance forte houle: Un centre d'hébergement ouvert à St-Louis