Communiqué PCR: "Renforçons la mobilisation pour la victoire de Karine Lebon"

Le Parti Communiste Réunionnais appelle les électeurs à voter et à faire voter pour le second tour des législatives partielles de la deuxième circonscription. Dans un communiqué, le secrétaire général Yvan Dejean fait également part de son inquiétude face à la forte abstention lors du premier tour du scrutin: Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 12:16 | Lu 100 fois

Renforçons la mobilisation pour la victoire de Karine Lebon le 27 septembre



Le PCR constate tout d'abord la confirmation d'une crise générale en France et à La Réunion, ce qui se vérifie dans un scrutin chargé de désigner un député qui aura la responsabilité de proposer et voter des lois s'appliquant à La Réunion. Près de 85% des électeurs ne se sont pas déplacés, cette forte abstention est extrêmement inquiétante et traduit la crise du fonctionnement démocratique des institutions.



Ceci rappelle l'importance pour les Réunionnais d'avoir le droit de décider de leur avenir. Pour le PCR, la conférence territoriale élargie aux forces vives est le cadre d'élaboration de ce projet qui pourra réconcilier les Réunionnais avec le débat politique indispensable à toute vie démocratique.



Dans ce contexte, le PCR salue le score réalisé par Karine Lebon, candidate du PLR, soutenue notamment par le PCR.



Le rassemblement a obtenu la majorité des suffrages exprimés dès le premier tour.

Le PCR remercie toutes les électrices et tous les électeurs qui ont voté pour Karine Lebon. Il souligne l'implication de toutes les militantes et tous les militants communistes qui sont fidèles à la ligne du rassemblement des forces vives du pays.



Le PCR appelle à amplifier la mobilisation pour que dimanche, le second tour voit la confirmation de la victoire du scrutin de ce 20 septembre.



Votez et faites voter Karine Lebon.



Le secrétaire général

Yvan Dejean



