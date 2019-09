PCR : Non à la réforme des retraites, oui pour une alternative globale

Le Parti Communiste Réunionnais s'associe au mouvement syndical pour dénoncer la réforme des retraites imposée par le gouvernement. Avec l'allongement de la vie, la précarité dans le travail, l'augmentation des prix, les aléas de santé, les risques naturels, il est nécessaire de discuter d'un projet global qui assure la dignité humaine tout le long de la vie.



En réalité, le gouvernement poursuit l'objectif de détruire le système de solidarité existant pour le remplacer par un système d'accumulation de points par individu. Il veut même diminuer l'aide aux personnes âgées de plus de 70 ans employant une personne à domicile. Jusqu'où va-t-il s'arrêter?



Conscient de l'impopularité de sa réforme, il refuse le dialogue social et responsable. Il pousse à la violence sociale et à la répression des manifestants pensant pouvoir diviser les forces hostiles à ses choix.



Plus que jamais, le PCR dit qu'il faut globaliser les luttes, résister aux attaques et proposer une alternative responsable. Concernant La Réunion, la réflexion peut s'engager sans délai dans le cadre d'une Conférence Territoriale élargie aux forces vives de la société.