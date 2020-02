Courrier des lecteurs PCR=LREM

La vérité éclate au grand jour, suite à ce qui se passe à Sainte-Suzanne et Saint-André ou ailleurs encore, non dévoilé : PCR=LREM. Le PCR d'accord avec la réforme des retraites, PCR d'accord avec les violences policières. Le PCR est d’accord avec le cadeau fait aux super riches par Macron en enlevant l’impôt sur la grosse fortune.

Les voilà les véritables traitres à la population, ce ne sont, ni Claude, ni Pierre, ni Eric, niPiot, ni meme Huguette. Ils gênaient peut être. Je suis à un niveau d'écoeurement que je ne croyais pas possible. Nos parents se sont battus pour ce parti, d'autres ont fait de la prison, d'autres ont été tués.



Sans respect pour ces luttes, on voit des ralliements qui donnent envie de vomir. Honte à Gironcel, Elie Hoareau et consorts. La haine, l’amertume suffisent ils à expliquer de telles alliances ??? Quant à ceux de Saint André, ils ne sont pas très loin d’une alliance avec Virapoullé si celui-ci leur faisait une place sur sa liste. Est on d’ailleurs certain qu’il n’y ait pas d’approche entre certain de la direction du PCR, voire toute la direction et le maire de Saint André ? Mardé Lu 177 fois







