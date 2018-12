<<< RETOUR CINOR

PCAET de la Cinor, donnez votre avis ! CINOR L’adoption définitive du Plan Climat Air Energie (PCAET) de la Cinor est prévue pour le 1er trimestre 2019. En attendant, le grand public est invité , du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019, à en prendre connaissance et à donner son avis.



Cette consultation est programmée du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019 au Siège de la Cinor ( 3 rue de la Solidarité, Sainte Clotilde ), dans les mairies de Ville de Saint -Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ainsi que sur le site internet dédié : https://energies.cinor.org



Pour rappel, conformément à la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015, la CINOR a engagé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie en juillet 2017, intégrant les communes de Saint -Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.



Première communauté d’agglomération de La Réunion à réaliser son PCAET, la CINOR témoigne, à travers un important programme d’actions, de son engagement à mettre en œuvre des politiques locales de transition écologique, énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique.



En tant qu’outil opérationnel à l'échelle du territoire nord de la Réunion de la transition énergétique, le PCAET participe à l’effort d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, à la préservation de la qualité de l’air, à la réduction des consommations d’énergie au développement des énergies renouvelables et à la lutte contre les gaz à effet de serre. CINOR

