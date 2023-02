A la Une .. PAREF : Une convention pour plus de femmes à la tête des entreprises réunionnaises

Etat, collectivités locales, banques, structures d'accompagnement à la création/reprise d'entreprises, chambres consulaires, réseaux généralistes et féminins, organismes d'insertion sociale et professionnelle et instituts de statistiques se mobilisent en faveur de l'entreprenariat féminin. Publié le Vendredi 10 Février 2023

Mis en œuvre depuis 2014, le Plan d’Actions Régional en faveur de l’Entrepreneuriat Féminin (PAREF), vise à encourager la création et la reprise d’entreprises par les femmes sur le territoire réunionnais, via notamment, des actions mises en place par ses signataires.



A l’issue d’une conférence de presse en préfecture, les différents partenaires ont procédé à la signature de la Convention de Partenariat 2023-2024 pour la mise en œuvre du PAREF.



La nouvelle convention se concentre autour de quatre axes majeurs, à savoir : l’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes, l’accès aux outils financiers, le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes, la valorisation de l’entrepreneuriat des femmes par la sensibilisation et la communication, et la formation.



Autre spécificité, une charte d’engagement permettra la mise en synergie des compétences de la pluralité d’acteurs et actrices constituant l’écosystème entrepreneurial réunionnais.

Les engagements pris ce jour ont vocation à se refléter au travers de l'appel à projets qui sera très prochainement lancé a indiqué le collectif.



Depuis son lancement en 2014, le PAREF a permis de financer 29 actions, offrant ainsi la possibilité à de nombreuses réunionnaises d'être soutenues dans leur projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise.



En parallèle de cette signature, l’étude INSEE publiée ce jour sur l’entrepreneuriat féminin à La Réunion en 2018 montre une progression de la part des femmes parmi les entrepreneurs sur les dix dernières années, passant de 32 % à 37 % entre 2010 et 2018. Aussi, le nombre d’entreprises créées et dirigées par des femmes ne cesse d’augmenter à La Réunion.