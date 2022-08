PAPI de la Rivière des Galets : des travaux pour réduire les risques d’inondations

Ce jeudi 11 août 2022, le président du TCO Emmanuel SÉRAPHIN, le maire du Port Olivier HOARAU et Jean Bernard Monier vice président du TCO en charge de la commission eau, assainissement et GeMAPI ont visité le chantier du « PAPI » (Plan d’Actions de Prévention des Inondations) Rivière des Galets. Des travaux importants pour la sécurisation et le développement de la côte ouest.