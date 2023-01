PAPI de l’Hermitage-les Bains et de la Saline-les-Bains

L’objectif de ce projet est donc de réaliser les aménagements nécessaires pour limiter les problèmes d’inondation

Dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) pour sécuriser les bassins versants de l’Hermitage-les-bains et de la Saline-les-Bains, le TCO tient à clarifier la situation et la compréhension de ce projet déclaré d’utilité publique le 15 mai 2017.Les secteurs habités de la Saline-les-bains et de l’Hermitage-les-bains sont situés dans une zone à risque d’inondation important. Urbanisés dans les années 1970-80, ces quartiers abritent de nombreuses structures touristiques et habitats individuels.Le projet global du PAPI permet la mise hors d’eau de 4 800 personnes et 1 600 bâtis actuellement exposés au risque inondation en crue centennale.