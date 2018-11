PAPI de l’Hermitage : Le banian sauvé !

Ce vendredi 9 novembre, Guy Saint-Alme, vice-président du TCO délégué à la GEMAPI a annoncé la décision des élus de maintenir le banian de l’Hermitage.



Le tracé de la digue sera donc modifié. Des mesures préventives seront prises pour maîtriser le développement très rapide de ce banian, qui est déjà d’une ampleur impressionnante malgré son jeune âge (environ 15 ans).



Le risque est maîtrisé, mais la menace demeure (endommagement de la digue et inondation de la population). Le risque zéro n’existe pas…



Il a rappelé l’objectif essentiel pour le TCO qui en a la responsabilité : assurer la sécurité des biens et des personnes. Toutes les précautions possibles seront prises en ce sens, avec un impact aux niveaux de l’exploitation et financier. Il s’agira d’entretenir et de surveiller régulièrement le développement rapide du banian, observé au niveau des racines (souterraines et aériennes). Ceci pour le maintenir à la taille actuelle (déjà significative) et l’empêcher ainsi d’endommager la digue.