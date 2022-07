Courrier des lecteurs " Oyez, oyez, braves et petites gens, recevez l'aumône de votre président tout puissant "

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 08:34

De mémoire de citoyen, jamais la condescendance et le mépris ne sont alliés aussi loin. Pendant que les services fiscaux matraquent les petits contribuables à coups d' Avis à tiers détenteurs, aussi arbitraires que sans fondements, notre Président lui, distribue des chèques, en veux tu, en voilà. Nous sommes entrés dans l'ère du colmatage pour acheter la paix sociale. Les plus pragmatiques diront mieux vaut ça que rien, sans se rendre compte que le politique n'est pas un distributeur automatique, faisant office de centre communal à l'action sociale.



Si il est évident que l' inflation devient insoutenable, il faudrait que des vraies mesures soient prises, courageuses et drastiques, comme le rétablissement de l'ISF(impôts sur la fortune) et la taxation des opérations boursières, ainsi qu'une hausse des taxes sur les GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), qui plombent le budget des ménages, devenus tellement indispensables.



Voilà l'esprit de partage des richesses, et non l'accumulation des possessions et des fortunes scandaleuses, conséquences d'un capitalisme libéral outrancier et deréglementé. La vraie différence entre la droite et la gauche est celle de l'accroissement des biens individuels au détriment du partage collectif. Ce Président a depuis longtemps choisi son camp et n'a pas entendu la colère des électeurs, ils devront la lui rappeler par d'autres voies, beaucoup plus retentissantes.