"Ouvrons ce viaduc", implore Michel Vergoz

La majorité régionale serait dans une fuite en avant concernant sa gestion de la NRL, assure Michel Vergoz. Ce dernier n'a pas été convaincu par les justifications de la majorité qui refuse toujours d'ouvrir à la circulation la portion Saint-Denis / Grande Chaloupe de la NRL en raison d'une mauvaise installation des accropodes et de fissures sur des piles. "N'enjambons pas les problèmes d'aujourd'hui pour me parler des problèmes à N +50", insiste l'ancien sénateur pour qui tout a déjà été fait pour "donner ouverture à cette Nouvelle Route du Littoral". Et d'implorer : "Ouvrons ce viaduc".



Michel Vergoz en profite pour tacler le pessimisme affiché par la majorité sur quelques dossiers brûlants comme le financement restant de la NRL ou la situation d'Air Austral. "On entend ça va pas, ça va mal, la fin du monde va arriver... Granmoun i dit : zenfan y plèr tro lé pi ékouté".