Ouverture totale du viaduc de la NRL : Fermeture du boulevard U2 dans le sens Ouest/Nord

Afin de permettre la livraison du grand viaduc de la NRL, l’accès au boulevard sud de Saint-Denis par le pont Vinh-San et depuis la Route du Littoral (le boulevard U2) sera totalement fermé à compter de ce lundi 27 février, à 9h, et jusqu’à la mise en service complète du viaduc prévue ce mercredi. Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 09:00

Par ailleurs, la Route du Littoral et la Nouvelle Route du Littoral seront totalement fermées à la circulation dans la nuit précédant la mise en service du grand viaduc, c’est à dire du mardi 28 février, à 20h30, au mercredi 1er mars, à 5 heures du matin.

Ouverture totale du viaduc de la NRL prévue le 1er mars