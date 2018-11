<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Ouverture prochaine de la saison cyclonique 2018/2019 Ce 15 novembre, la saison cyclonique 2018/2019 sera officiellement lancée. Officiellement puisque, l’ex-Alcide, devenue dépression tropicale et Bouchra (tempête tropicale modérée ce lundi 12 novembre), ont inauguré la saison cyclonique dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien.



L’organisation ORSEC repose sur la loi du 13 Août 2004. Si l’État exerce un rôle de chef d’orchestre dans l’organisation et le pilotage, la sécurité civile est l’affaire de tous. Chacun à son niveau doit décliner un dispositif qui lui est propre, en cohérence avec l’organisation départementale. L’ensemble se met en place suivant un principe de subsidiarité pyramidale: collectivité locales, administrations, opérateurs publics ou privés, entreprises et particuliers, tous ont l’obligation de s’organiser.

Plan de secours ORSEC « CYCLONE »

Afin de ne pas susciter d’ambiguïté avec les alertes Météo, le plan utilise les vocables suivants : La « pré-alerte cyclonique » : préparation matérielle et organisation,

L’ « alerte Orange cyclonique » : premières mises en sécurité, organisation des postes de commandement et des accueils,

L’« alerte Rouge cyclonique » : déclenchée avec un préavis de 3 heures c’est la période de confinement,

La « phase de sauvegarde cyclonique » : pendant laquelle les services interviennent pour les secours de masse et le retour à la vie normale. La pré-alerte cyclonique, l’alerte orange cyclonique, et la phase de sauvegarde cyclonique peuvent être associées ou non à des périodes de vigilance météorologique (seule la phase d’alerte rouge vaut vigilance météorologique). L’extrême brutalité des phénomènes météorologiques à La Réunion et leurs interactions avec le relief peuvent déconcerter ; certains territoires étant épargnés alors que d’autres sont fortement impactés. :

Aussi tout au long de la saison cyclonique, il est : Indispensable de se tenir régulièrement informé de la situation météorologique(radio, TV, journaux, répondeurs Météo-France : 08 92 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 08 97 65 01 01 pour le point cyclone) surtout si vous envisagez une longue randonnée en montagne ou une sortie en mer.

Eviter de stocker des denrées périssables en quantité trop importante dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur.

Privilégiez le stockage de conserves en boîte plutôt que des surgelés.

En cas de coupure d’électricité, ouvrir le moins possible votre réfrigérateur ou votre congélateur.

Si la coupure dure trop longtemps, débrancher les appareils électriques tels que les chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, en ne laissant qu'un interrupteur allumé pour avertir du retour de l'électricité.





