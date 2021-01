Ouverture prochaine d’une enquête publique

Lundi 8 février 2021, de 9 à 12 heures

Vendredi 12 février, de 13 à 16 heures

Jeudi 18 février, de 9 à 12 heures

Mercredi 3 mars, de 9 à 12 heures

Mardi 9 mars, de 13 à 16 heures

Une enquête publique liée à la modification de l’autorisation d’exploiter une carrière se déroulera à Saint-Paul, du 8 février au 9 mars 2021 inclus.Cette enquête préalable à une autorisation préfectorale se tiendra aussi au Port et à La Possession. Un dossier et un registre d’enquête seront déposés à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. Des documents tenus à la disposition du public, du lundi au jeudi, de 8 à 16 heures, et le vendredi, de 8 à 15 heures.Vous pourrez venir consigner vos éventuelles observations sur le registre ouvert à la Mairie. Ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice au siège de l’enquête (Place du Général de Gaulle CS 51015 97864 Saint-Paul Cedex), par courrier électronique à cette adresse (http://enquetepublique-iepe-saintpaul@reunion.pref.gouv.fr) ou sur le site internet de la préfecture.La commissaire enquêtrice recevra en personne les observations du public aux jours et heures suivants à la Mairie de Saint-Paul :Plus d’informations en cliquant ici