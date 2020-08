A la Une . Ouverture prochaine d'une antenne de la Région à St-Benoit

L'annonce a été officialisée ce vendredi à l'occasion de la visite de Didier Robert à Saint-Benoit. La cité des eaux vives accueillera avant la fin de l'année une antenne de la Région Réunion. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 11:41 | Lu 336 fois

Ces dernières années, la collectivité régionale a essaimé différentes antennes à travers l'île comme récemment à la Rivière des Galets, au Tampon ou encore à Saint-Joseph. Le public pourra retrouver sur le futur guichet de Saint-Benoit tous les dispositifs mis en place par la Région.



Pour l'heure, deux sites tiendraient la corde pour accueillir cette antenne et le choix retenu sera annoncé "dans quelques semaines", indiquent Didier Robert et Patrice Selly. "Nous sommes prêts de notre côté à la Région au niveau du budget pour ouvrir cette antenne bien avant la fin de l'année", assure le premier cité.



Un ou deux emplois supplémentaires devraient être créés pour cette antenne sans compter le redéploiement pour quelques mois d'une partie des effectifs de Saint-André vers celui de Saint-Benoit pour la formation des futurs agents.



