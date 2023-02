Ouverture le 6 février 2023 du Baby Bus+ itinérant à Saint-Paul.

En avril 2021, le Secrétaire d’État à l’enfance et aux familles M. Adrien TAQUET, lançait un appel à manifestation d’intérêt (AMI) intitulé « Accueil pour tous » pour la mise en œuvre de projets permettant de démocratiser l’accès à un mode d’accueil de qualité pour les enfants issus de familles se trouvant en situation de pauvreté.



Avec le soutien de la CAF et de la Préfecture de La Réunion, l’Association BABYLAND a répondu à cet appel à projet et a été désignée lauréate en juin 2021, sur la base de son projet novateur : le BABY BUS +ITINÉRANT.



Bien plus qu'un mode d'accueil standard, le BABY BUS +ITINÉRANT va au-delà des modes d'accueil déjà existants en proposant une offre globale d'accompagnement et de services qui sera mobilisée par la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre des contrats d'engagements réciproques proposés aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA.



Au-delà de proposer un accueil ponctuel et régulier des enfants, c’est tout un panel « socio-administratif » qui sera amené aux familles résidant dans les écarts.



En effet, le BABY BUS+ ITINÉRANT est un véritable guichet unique où les services de l'ensemble de nos partenaires seront disponibles via un outil informatique intégré. Pour faciliter le quotidien des familles, un partenariat a été noué avec les institutions et groupes suivants : Caf de La Réunion, Pôle emploi, CRC (Caisse Réunionnaise Complémentaire).



Concrètement, nos équipes ont travaillé sur un volet social de qualité afin de :

- Favoriser l’égalité des chances dès les premiers pas

- Garantir l’accès aux droits sociaux

- Soutenir la parentalité et les parents dans leurs démarches



Désormais, nous offrons aux parents la possibilité de déposer leurs enfants et d'effectuer leurs démarches administratives en parallèle. Cette offre de service mobile sera un maillon supplémentaire dans l'animation de proximité au sein des quartiers. En résumé, nous partons à la rencontre des familles en instaurant un nouveau mode de fonctionnement : « Aller vers ». L’accueil de jeunes enfants itinérant fonctionne comme une crèche habituelle mais sur 3 sites d’accueils différents, selon un planning de 8h30 à 16h30. La structure applique la Prestation de Service Unique (PSU) et la prestation proposée est complète : les couches et les repas sont fournis pendant le temps d’accueil des enfants. Il n’y a pas de conditions d’accès, ce mode d’accueil se déplace pour « aller vers » les familles des hauts qui souvent n’ont pas accès à un mode de garde.



Les familles peuvent bénéficier des chèques marmailles du département pour le paiement de la facture. La capacité d’accueil est de 12 places pour des enfants de 5 mois à 5 ans.



A noter que le Baby Bus + de Saint-Paul est le deuxième de l’île après celui de Saint-Joseph inauguré en septembre dernier.