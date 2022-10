Communiqué Ouverture du sentier Bayonne (Entre-Deux) et fermeture temporaire du sentier du Colorado (St-Denis)

L’arrêté préfectoral n°2022-1973 du 03 octobre 2022 prononce la réouverture du sentier Bayonne (commune d’Entre-Deux), fermé depuis les cyclones de février dernier, et la fermeture en urgence du sentier du Colorado (commune de Saint-Denis), entre le pont Vinh San et le Colorado, pour permettre une délicate évacuation d’un véhicule accidenté présentant un danger pour les usagers de ce sentier. Par N.P - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 09:37