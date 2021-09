A la Une . Ouverture du procès des attentats du 13 novembre

Six ans après, la justice va se pencher durant 9 mois sur les attaques du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 08:19

Le procès du 13 novembre a débuté ce mercredi devant la cour d’assises spéciale de Paris. Un procès historique dans une salle d’audience spécialement construite pour accueillir les 14 accusés présents, les 300 avocats, les 1 700 parties civiles ou encore la presse. Des caméras et une régie technique ont été installées pour filmer ce procès hors du commun. Les enregistrements seront uniquement destinés aux archives de la justice.



Les attaques terroristes ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et à Saint-Denis (dans le 93) en novembre 2015.



Parmi les 20 accusés figure le seul survivant du commando des attentats, Salah Abdeslam. Les neuf autres sont décédés. La première journée d’audience est dédiée à la présentation des accusés et à l’appel des parties civiles.



Lorsqu’il a fallu se présenter, Salah Abdeslam a déclaré : "Il n'y pas d'autre divinité qu'Allah, Mohamed est son serviteur". "Je m’appelle Abdeslam Salah. Le nom de mon père et de ma mère n’ont rien à voir ici. J’ai délaissé ma profession pour devenir un combattant de l’État islamique", rapporte la presse nationale. L’homme de 31 ans a également tenté de profiter de la couverture médiatique pour dénoncer ses conditions de détention.



Ceux qui ont participé de près ou de loin aux attentats en apportant notamment un soutien logistique sont également assis sur le banc des accusés.



D’autres seront jugés en leur absence. Parmi eux, Fabien et Jean-Michel Clain, les deux frères d’origine réunionnaise qui auraient été tués en début d’année 2019 dans une frappe aérienne en Syrie. Ils sont accusés d’avoir enregistré le message revendiquant les attentats.



542 tomes constituent le dossier d’instruction. 145 jours d’audiences sont prévus jusqu’au verdict qui devrait intervenir le 25 mai 2022.