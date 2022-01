Ouverture du centre de dépistage Covid-19 à la Saline

Ce lundi 10 janvier 2022, et pendant tout le mois, un centre de dépistage Covid-19 est accessible à la Maison de Santé de la Saline, dans les Hauts. De 8 heures à 13h30, du lundi au vendredi, il vous est possible de venir vous faire tester via un test PCR ou antigénique effectué par le personnel de laboratoire présent sur site.