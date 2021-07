A la Une . Ouverture du "Jacquie et Michel Store" Réunion : "On dit merci qui ?"

La fameuse enseigne "Jacquie et Michel" vient d'ouvrir le premier Store de la zone océan Indien sur la commune de Sainte-Marie. Particulièrement cosy, il met en avant la désignation "Elite" de la marque.

Charly, représentant de l'enseigne à La Réunion, a mené à bien ce projet né il y a 2 ans.

Il nous explique les particularités du "Jacquie et Michel Store" : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 15:52





Le 'Jacquie & Michel Store' tient également à mettre en avant la mixité des tendances sexuelles. Que nos clients soient hétéros, bi, gays, lesbiennes, trans, tous les genres sont représentés, il y en a pour tous les goûts. Nos produits sont destinés aussi bien aux hommes seuls, qu'aux femmes ou aux couples. Et comme vous le savez, on dit merci qui ? Merci Jacquie et Michel !"



Le Jacquie et Michel Store se trouve au 12 rue concorde, Duparc, 97438 Sainte Marie. Il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 a 18h.



https:// www.jmstorereunion.re "Nous avons voulu être différents, je m'explique : il s'agit d'un lieu convivial, intimiste, luxueux, avec une équipe qui est à votre écoute. Nous avons sélectionné plus de 2000 références, plus de 50 marques, comme Lelo, Clara Morgane, satisfyer, fetish tentation. Nous avons également un secteur bien-être, massage, sextoys, jeux érotiques, lingerie sexy, petites et grandes tailles, et même une sélection de compléments alimentaires pour la performance sexuelle. Bien entendu, il y a aussi une grande sélection de goodies Jacquie & Michel.Le 'Jacquie & Michel Store' tient également à mettre en avant la mixité des tendances sexuelles. Que nos clients soient hétéros, bi, gays, lesbiennes, trans, tous les genres sont représentés, il y en a pour tous les goûts. Nos produits sont destinés aussi bien aux hommes seuls, qu'aux femmes ou aux couples. Et comme vous le savez, on dit merci qui ? Merci Jacquie et Michel !"Le Jacquie et Michel Store se trouve au 12 rue concorde, Duparc, 97438 Sainte Marie. Il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 a 18h.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité