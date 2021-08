Rubrique sponsorisée Ouverture du 2ème Centre de vaccination à la Plaine des Cafres

La mairie du Tampon annonce l’ouverture du 2e centre de vaccination de la commune. Celui-ci se situe à la salle des fêtes au 23ème km à la Plaine des Cafres. Par Mairie du Tampon - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 16:19





La salle des fêtes du 23ème Km à la Plaine des Cafres accueillera les personnes souhaitant se faire vacciner de 8h30 à 17h :



- Lundi 30 et Mardi 31 août

- Lundi 6 et Mardi 7 septembre

- Lundi 13 et Mardi 14 septembre



Depuis l'ouverture du 1er centre de vaccination au 14ème Km qui a été un grand succès, plus de 24.250 personnes ont reçu une 1ère injection de vaccin.



En lien avec l'ARS et La Croix Rouge, cette opération de proximité répond à une forte affluence que connait le Centre de vaccination du 14ème Km.



Nous constatons une moyenne journalière de 400 personnes sur ce centre.



La vaccination est ouverte à toute personne âgée de + de 12 ans.



La prise de rendez-vous se fait dès maintenant :

- sur le site internet

- par téléphone au 0262 724 720 (du lundi au samedi de 8h à 17h)



Pour faciliter l'accès et le transport au centre de vaccination, des navettes de ramassage seront mises en place.



