Ouverture du 12ème Forum Economique des Iles de l’Océan Indien à La Réunion

Christophe Rouillon, Élu du comité européen des Régions pour la conférence d’ouverture intitulée « L’océan Indien, carrefour du commerce mondial »

Alain Tubiana, Membre du groupe d’experts de la Commission Européenne sur les clusters pour son éclairage sur les défis insulaires et la création de valeur régionale

Amédée Darga, Membre du « Mauritius Africa Business Club », spécialement venu d’Afrique et qui met l’accent sur le marché du COMESA ;

Gisela Graça, Avocate au Mozambique

ou encore Eric Bodo, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats Réunion qui répondent aux questions juridiques relatives aux contrats internationaux.

Les acteurs publics et privés des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, des Seychelles et de La Réunion se donnent rendez-vous les 25, 26,27 septembre 2019 au 12e Forum Économique des Iles de l’Océan Indien. Cette manifestation permet à ces professionnels de se rencontrer et de (re)découvrir les opportunités d’affaires dans la zone océan Indien et en Afrique.Parmi eux les intervenants, nous retrouverons :De nombreux spécialistes de La Réunion, de l’océan Indien et d’Afrique attendent les chef(fe)s d’entreprise pour une vingtaine de conférences, ateliers, rencontres BtoB.