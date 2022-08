Communiqué Ouverture des sentiers de Piton de l'Eau et Cap Noir

L'ONF informe de l'ouverture des sentiers de Piton de l'Eau à la Plaine des Palmistes et d'une partie de Cap Noir, par arrêté préfectoral ce vendredi. Publié le Vendredi 5 Août 2022





- de Cap Noir (commune de La Possession) en partie, entre le parking et le kiosque de Cap Noir, où les travaux de purge sont terminés. L’arrêté préfectoral n°2022-1531 du 05 août 2022 autorise la réouverture des sentiers :- du Piton de l’Eau (commune de la Plaine des Palmistes), fermé depuis les cyclones de février, sur lequel doit passer le Trail des 3 Pitons le week-end à venir- de Cap Noir (commune de La Possession) en partie, entre le parking et le kiosque de Cap Noir, où les travaux de purge sont terminés.