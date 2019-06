Ouverture des inscriptions aux transports scolaires 2019-2020

Comment s’inscrire en ligne ?

Accédez au suivi de votre dossier et à l’état d’avancement de votre demande.

Payez votre abonnement annuel en ligne en une seule fois ou en deux temps (1er paiement : dès validation de l’inscription – 2ème paiement : à partir de janvier 2020). À noter que la participation restant à la charge de la famille est calculée en fonction du quotient familial.

Éditez un titre de transport provisoire (rapport d’inscription) vous servant de titre de transport provisoire en attendant l’envoi postal de la carte (s’il s’agit d’une première inscription) et du coupon.

Modifiez, au besoin, les informations concernant l’élève à tout moment : demande de changement de trajet, demande de remboursement, demande de radiation.

Gagnez du temps dans vos démarches.

Rendez-vous sur le site viequotidienne.re.

Connectez-vous et/ou créez votre espace personnel.

Saisissez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe.

Si vous avez perdu votre mot de passe, réinitialisez-le.

Cliquez sur “Demande d’ouverture de compte” et remplissez le formulaire.

Un email contenant un lien vous invite à définir votre mot de passe avant de vous connecter à la plateforme pour procéder à l’inscription.

Saisissez les renseignements demandés en respectant les étapes (Le profil du responsable légal – le foyer (qui permet de réaliser autant d’inscription aux transports scolaires que d’enfants intéressés par cette prestation) – “Mes démarches en ligne” => Inscription aux transports scolaires.

Cliquez sur la pastille verte représentant un bus pour valider la pré-inscription.

Retrouvez le rapport de votre inscription dans votre espace personnel.

Si au cours de cette démarche, vous avez besoin d’une assistance technique, il vous est possible de consulter la FAQ (Foire Aux Questions) ou de contacter le Numéro Vert du TCO au 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion).

Le TCO et KAR’OUEST transportent, chaque année, plus de 17 000 élèves vers 146 établissements scolaires grâce à 219 circuits qui desservent les cinq communes de l’Ouest ainsi qu’en dehors de la communauté d’agglomération.L’inscription aux transports scolaires est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un transport collectif sécurisé et adapté. À chaque montée dans le bus, le titulaire de la carte Pass’Ouest doit présenter au conducteur son titre de transport valide.Dès à présent et jusqu’au 31 juillet prochain, le TCO et KAR’OUEST facilitent les inscriptions aux transports scolaires en invitant les parents à se rendre sur la plateforme www.viequotidienne.re , ou à défaut, dans une agence commerciale KAR’OUEST, pour ceux qui ne disposent pas de connexion internet.Important : Pour tout renouvellement d’inscription, l’élève doit être à jour de sa participation aux frais de transport 2018-2019.Simple, rapide et pratique, l’inscription numérique présente de nombreux avantages :