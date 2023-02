Ouverture des inscriptions aux stages artistiques de l’EAIO pour les vacances de mars 2023

Les places sont limitées ! Vous avez jusqu’au 1er mars 2023 pour vous inscrire L’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest ( EAIO) s’inscrit une nouvelle fois dans l’ère du temps et vous invite à découvrir des univers inexplorés. Venez tenter une nouvelle aventure en découvrant de nouveaux univers et laissez naître vos talents.

Du 13 au 24 mars 2023, plongez dans l’univers du manga avec l’atelier « t’initier ou te perfectionner à dessiner un visage et un portrait masculin ou féminin» où l’art du contouring et de la mise en couleur n’auront plus de secret pour vous.Sur cette même période, vous pourrez également vivre une toute autre expérience. Un stage intitulé « l’art et création » vous invite à vous recentrez sur vous-même, sur vos envies, vos émotions, vos expériences en sculptant de belles créations d’argile. Petits et grands pourront laisser exprimer leur créativité.