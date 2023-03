Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Ouverture des inscriptions à l’école et à la cantine

La Ville de Saint-Leu informe les parents de l’ouverture des campagnes d’inscriptions à l’école ainsi qu’à la restauration scolaire et ce, à compter de ce lundi 13 mars 2023.



La Ville rappelle aux parents qu’il est nécessaire d’inscrire les enfants lors de l’entrée en maternelle et lors d’une primo-inscription dans une école de Saint-Leu.



S’agissant de la restauration scolaire, l’inscription est obligatoire chaque année afin de pouvoir bénéficier de ce service municipal.





1. Du 13 Mars au 12 Mai 2023 : campagne d’inscriptions scolaires 2023/2024



a. Qui doit s’inscrire ?

Cette inscription obligatoire concerne :

- les enfants qui entrent en maternelle (nés en 2020),

- les primo-inscriptions dans une école de la Commune de Saint-Leu.



b. Les Très Petites Sections

La Ville de Saint-Leu dispose sur son territoire de deux classes de Très Petite Section (TPS), une située à l’école maternelle du Plate, l’autre à Piton, à l’école Peyret Forcade. Les TPS concernent les enfants nés entre janvier et août 2021.



c. Focus sur les dérogations

Les dérogations peuvent être accordées sous réserve de places disponibles dans l’école demandée.



Une dérogation peut être demandée pour deux motifs uniquement :

- Le rapprochement de fratrie : fournir une photocopie du certificat de scolarité du frère ou de la sœur ;

- La proximité du lieu de travail du ou des parents : fournir une photocopie de l’attestation de l’employeur ou du contrat de travail.



Les demandes seront examinées par une commission fin mai. Une réponse sera transmise aux parents au plus tard, le 26 juin 2023.



d. Modalités pratiques

La campagne d’inscription scolaire est ouverte du lundi 13 mars au vendredi 12 mai 2023.



Les demandes d'inscription en ligne sont à privilégier via le portail citoyen, accessible depuis le site internet de la Ville « saintleu.re », onglet « Mes démarches ».



L’accueil physique pour les inscriptions scolaires pourra être effectué du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, uniquement sur rendez-vous en contactant les différents sites concernés.



Les parents peuvent contacter le service Vie Éducative pour de plus amples renseignements au 0262 54 98 02 et au 0262 54 98 09.



e. Pièces à fournir :

- Photocopie du Livret de famille

- Photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone ou contrat de bail)

- Photocopie du jugement de séparation ou divorce du TGI (le cas échéant)

- Courrier adressé au Maire pour justifier la demande d’inscription en TPS



Pièces complémentaires :

En cas de séparation ou de divorce :

- Copie du jugement précisant la garde des enfants et l’autorité parentale partagée (si vous êtes dans ce cas)

- Photocopie du Livret de famille

- Photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité ou téléphone)

- Photocopie du jugement de séparation ou divorce du TGI (le cas échéant)

- Courrier adressé au Maire pour justifier la demande d’inscription en TPS

- Attestation de l’autre parent par laquelle celui-ci donne son accord pour procéder à l’inscription scolaire.



En cas de changement d’école :

- Certificat de radiation de l’ancienne école.





2. Du 13 mars au 30 septembre 2023 : campagne d’inscription annuelle à la cantine



a. Qui doit s’inscrire ?



L’inscription ou la réinscription des enfants à la restauration scolaire est obligatoire chaque année afin de pouvoir bénéficier de ce service municipal. La campagne annuelle se déroulera du 13 mars au 30 septembre 2023.



b. Modalités pratiques



Les demandes d'inscription en ligne sont à privilégier via le portail citoyen, accessible depuis le site internet de la Ville « saintleu.re », onglet « Mes démarches ».



Les démarches peuvent aussi se faire auprès de la Régie multiservices, située à l'Hôtel de ville au 58 rue du Général Lambert à Saint-Leu, du lundi au mardi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h.



c. Pièces à fournir :



Obligatoirement :

- Copie du livret de famille ;

- Copie de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 du foyer ;

- Copie d’un justificatif d’adresse de moins de trois mois (facture eau, électricité ou téléphone, quittance de loyer) ;

- Si la famille est hébergée : copie pièce d’identité de l’hébergeur + attestation d’hébergement signée.



En cas d’allergie alimentaire :

- Projet d’Accueil Individualisé (PAI) établi en collaboration avec la Direction de l’école sous production d’un certificat médical attestant de l’allergie et la liste des allergènes de l’enfant ;

- Protocole panier repas daté et signé ;

- Règlement intérieur daté et signé.



d. Tarifs



Concernant les élèves de la Commune sur une base de 140 jours d’école par an, une grille tarifaire composée de 5 tranches a été mise en place :



Concernant les élèves hors commune, les enseignants ou autres intervenants (AESH, prestataires de l’école…) et les enfants bénéficiant d’un PAI avec panier-repas.









Dans la même rubrique : < > Une ambition affirmée au service des Saint-Leusiens ! #OrientationsBudgétaires2023 Brocante du front de mer le dimanche 12 mars 2023