A la Une . Ouverture des écoles de Saint-André à partir du lundi 8 juin

La commune annonce la reprise des cours pour les élémentaires et Primaire à partir du lundi 8 juin et une rentrée progressive pour la grande Section.

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 30 Mai 2020 à 16:35 | Lu 460 fois

Le Maire Jean-Paul VIRAPOULLE informe les parents que les écoles élémentaires et primaires ouvriront à partir du lundi 8 juin 2020 sur la commune de Saint-André, conformément au protocole sanitaire.



La mairie annonce une rentrée progressive de la Grande Section de la Maternelle sera envisagée après évaluation de la situation et en fonction des possibilités.