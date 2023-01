Ouverture des écoles : Sainte-Marie évaluera la situation vendredi matin

En raison de la vigilance orange météorologique forte pluies et orages qui prend effet à 17h ce jour, nous vous informons que l'ouverture des écoles primaires et maternelles de la commune sera communiquée demain matin à 6h après évaluation de la situation par notre cellule de veille. Nous vous demandons de bien vouloir suivre les médias ainsi que les réseaux sociaux de la Ville et du CCAS pour vous tenir informés de la situation. Merci de votre compréhension.