Communiqué Ouverture des aéroports envisagée vendredi, Air Austral fait le point sur son programme de vol Communiqué d'Air austral :



Selon les dernières informations officielles obtenues des autorités aéroportuaires compétentes et compte tenu des conditions météorologiques en vigueur, les aéroports de Pierrefonds et de Roland Garros resteront fermés ce jeudi 18 janvier 2018. Une réouverture est attendue dès demain matin, vendredi 19 janvier 2018 à 08h00.



Air Austral confirme ainsi les modifications de son programme des vols pour les journées des 18, 19, 20 et 21 janvier 2018. Dans la mesure où ces prévisions établies restent inchangées, la compagnie prévoit un retour à la normale de son programme des vols dès le samedi 20 janvier 2018, à l’exception des vols Réunion – Bangkok – Réunion & Réunion – Mayotte – Réunion légèrement retardés.



La compagnie rappelle à sa clientèle que ses équipes restent mobilisées et suivent l’évolution de la situation en temps réel et ce en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente.



Si aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com. Si de nouvelles modifications venaient à être effectuées, la compagnie transmettra directement et individuellement à ses passagers les informations relatives à la reprise de son programme des vols.



Rappel des modifications du programme des vols de la compagnie Air Austral :



Pour la journée du jeudi 18 janvier 2018



· Pour les vols au départ de la Réunion



A DESTINATION DE MARSEILLE

- Le vol UU945 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Marseille prévu initialement à 23h15 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU9945 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h15 heure locale.



A DESTINATION DE MAURICE

Saint Denis > Maurice :

- Le vol UU102 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 07h05 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h45 heure locale.

- Le vol UU124 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 07h25 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h45 heure locale.

- Le vol UU104 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 10h35 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h45 heure locale.

- Le vol UU108 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 16h15 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h45 heure locale.



Pierrefonds > Maurice :

- Le vol UU118 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 13h35 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h45 heure locale. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Pierrefonds pour rejoindre l’Aéroport de Saint Denis de La Réunion.



· Pour les vols au départ de Paris CDG



- Le vol UU974 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Paris CDG prévu initialement à 19h30 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h00 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 13h00 le lendemain matin.





· Pour les vols au départ de Bangkok

- Le vol UU888 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Bangkok prévu initialement à 10h50 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU888 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 08h00 heure locale pour une arrivée à la Réunion à 12h45.





· Pour les vols au départ de Madagascar



Nosy Be > Saint Denis :

- Le vol UU204 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Nosy Be prévu initialement à 12h15 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU204 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 09h20 heure locale.





· Pour les vols au départ de Maurice



Maurice > Saint Denis :

- Le vol UU103 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 08h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU103 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 16h40 heure locale.

- Le vol UU125 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 08h55 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU103 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 16h40 heure locale.

- Le vol UU105 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 15h15 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU125 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 21h25 heure locale.

- Le vol UU109 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 18h20 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur les vols UU103 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 16h40 heure locale, UU125 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 21h25 heure locale, UU133 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 23h55 heure locale et UU131 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 23h40 heure locale







Pour la journée du vendredi 19 janvier 2018



·Pour les vols au départ de la Réunion



A DESTINATION DES SEYCHELLES

-Le vol UU421 du vendredi 19 janvier 2018 à destination des Seychelles prévu initialement à 07h30 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 13h00 heure locale.



A DESTINATION DE JOHANNESBURG

-Le vol UU341 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Johannesburg prévu initialement à 10h40 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 13h25 heure locale.



A DESTINATION DE MAYOTTE

-Le vol UU274 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Mayotte prévu initialement à 13h30 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 14h10 heure locale.

-Le vol UU276 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Mayotte prévu initialement à 16h35 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU274 du vendredi 19 janvier 2018 prévu à 14h10 heure locale.



A DESTINATION DE CHENNAÏ

-Le vol UU737 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Chennaï prévu initialement à 22h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h40 heure locale.



A DESTINATION DE PARIS CDG

-Le vol UU975 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Paris CDG prévu initialement à 21h00 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h25 heure locale.



A DESTINATION DE MAURICE

Saint Denis > Maurice

-Le vol UU102 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 07h05 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 14h45 heure locale.

-Le vol UU104 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 10h35 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 12h05 heure locale.

-Le vol UU108 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 16h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 18h45 heure locale.

-Le vol UU130 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 21h35 heure locale est maintenu





Pierrefonds > Maurice

-Le vol UU118 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 13h35 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 15h10 heure locale.

-Le vol UU116 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Maurice prévu initialement à 16h40 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 18h05 heure locale.



A DESTINATION DE MADAGASCAR

Saint Denis > Antananarivo

-Le vol UU611 du vendredi 19 janvier 2018 à destination de Paris CDG prévu initialement à 16h10 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h00 heure locale.





·Pour les vols au départ des Seychelles



-Le vol UU422 du vendredi 19 janvier 2018 au départ des Seychelles prévu initialement à 11h10 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h45 heure locale.



·Pour les vols au départ de Mayotte



-Le vol UU275 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Mayotte prévu initialement à 11h25 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 17h10 heure locale.

-Le vol UU277 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Mayotte prévu initialement à 19h45 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU277 du samedi 20 janvier 2018 prévu à 11h20 heure locale.



·Pour les vols au départ de Johannesburg



-Le vol UU342 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Johannesburg prévu initialement à 14h45 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h45 heure locale.



·Pour les vols au départ de Marseille



-Le vol UU946 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Marseille prévu initialement à 16h40 heure locale est retardé

Le départ est prévu sur le vol UU9946 à 23h55 heure locale.



·Pour les vols au départ de Maurice



Maurice > Saint Denis :

-Le vol UU103 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 08h30 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h40 heure locale.

-Le vol UU107 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 18h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 19h40 heure locale.

-Le vol UU109 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 18h20 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 20h50 heure locale.

-Le vol UU131 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 22h55 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h40 heure locale.



Maurice > Pierrefonds

-Le vol UU119 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 12h00 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 13h30 heure locale.

-Le vol UU117 du vendredi 19 janvier 2018 au départ de Maurice prévu initialement à 15h10 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h45 heure locale.



·Pour les vols au départ de Madagascar



Antananarivo > Saint Denis

-Le vol UU612 du vendredi 19 janvier 2018 au départ d'Antananarivo prévu initialement à 17h50 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 19h35 heure locale.









Pour la journée du samedi 20 janvier 2018



·Pour les vols au départ de la Réunion



A DESTINATION DE MAYOTTE

-Le vol UU274 du samedi 20 janvier 2018 à destination de Mayotte prévu initialement à 10h30 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 16h10 heure locale.



A DESTINATION DE BANGKOK

-Le vol UU887 du samedi 20 janvier 2018 à destination de Bangkok prévu initialement à 22h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 23h45 heure locale.



·Pour les vols au départ de Mayotte



-Le vol UU275 du samedi 20 janvier 2018 au départ de Mayotte prévu initialement à 15h15 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 19h10 heure locale.





Pour la journée du dimanche 21 janvier 2018



·Pour les vols au départ Bangkok



-Le vol UU888 du dimanche 21 janvier 2018 au départ de Bangkok prévu initialement à 10h50 heure locale est retardé

Le départ est prévu à 12h45 heure locale.

N.P





